اخبار مصر - سماء المنياوى

ببالغ الحزن والأسى ، ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته وأعضاؤه الإعلامية القديرة امال فهمى، والتي قد وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الاعلام المصري فقد نموذجاً إعلاميا متميزاً ، فهى صاحبة الصوت المميز و التاريخ طويل فى العمل الإذاعى من خلال برنامجها الأشهر إذاعيا على الإطلاق “على الناصية”، والعديد من البرامج الإذاعية الاخرى الشهيرة ، وكان لها العديد من البصمات الواضحة فى مجال العمل الاذاعى ، من اهمها انها هى التى أدخلت فوازير رمضان إلى الإذاعات العربية ، مؤكدة أنها سوف تظل نموذج وقدوة فى العمل الإذاعى المحترف للاجيال القادمة .

كما يتقدم المجلس بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة وإلى العاملين في المجال الإعلامي.