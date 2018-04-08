القاهرة - أ ش أ

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الإعلامية الكبيرة آمال فهمي التي رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، عن عمر ناهز التسعين عاما.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان أصدره اليوم الأحد- “ننعي بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره رحيل الإعلامية القديرة آمال فهمي التي كانت ضمن الرعيل الأول من الإعلاميين الذين تركوا بصمة وأثرا كبيرا على مر أجيال من خلال برامجها الإذاعية المتميزة”.

وأشاد فضيلة المفتي بما كانت تتمتع به الإعلامية الراحلة من أسلوب متميز في عرض القضايا واستضافة العديد من الشخصيات على مدار فترة عملها، كما أنها حرصت على تقديم إعلام هادف وتتلمذ على يديها أجيال عديدة.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإذاعية الكبيرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.