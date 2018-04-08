القاهرة - أ ش أ

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط 13 قضية إتجار في المواد المخدرة وتنفيذ 4 آلاف و17 حكما قضائيا متنوعا وذلك خلال حملات أمنية بمنطقة شبرا الخيمة دائرة قسمي شرطة (شبرا الخيمة أول وثان), وذلك بالتنسيق مع أمن القليوبية والجهات المعنية.

وشملت الأحكام القضائية المنفذة تنفيذ 4 آلاف و17 حكما قضائيا متنوعا تشمل 15 حكما جنائيا, و684 حكم حبس, 3 آلاف و147 حكم غرامة, 171 مخالفة بإجمالي 402 محكوم عليهم

فضلا عن ضبط 13 قضية إتجار في المواد المخدرة, ضبط 5 قطع سلاح و12 من العناصر الإجرامية الخطرة المحكوم عليهم في قضايا سرقات ومخدرات, إلى جانب ضبط 976 مخالفة

مرورية.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة, وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات لضبط كافة القضايا والمخالفات المتنوعة.