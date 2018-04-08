بورسعيد-أ ش أ

تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد, يخطره فيه بموافقته على الطلب المقدم منه بتعديل موعد مباراة إياب دور ال` 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية, والتي تجمع بين المصري ومونانا الجابوني لتقام على ستاد بورسعيد في الساعة السابعة والنصف الثلاثاء 17 أبريل الجاري بدلا من الأربعاء 18 أبريل .

وكانت إدارة النادي المصري قد سبق لها أن تقدمت بطلب لتعديل موعد المباراة وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام الفريق الأول للاستعداد لمباراته أمام طنطا, والمقرر إقامتها في 21 من أبريل المقبل على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري.

كما أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي مباراة مونانا الجابوني إلى طاقم تحكيم مغربي مكون من نور الدين الجعفري حكما للساحة, ويعاونه كل من لاشين عزجاو ومصطفى أكاركاد كمساعدين بالإضافة إلى عادل زوراق حكما رابعا, فيما سيتولى الأثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

وبدأت إدارة النادي المصري في إجراءات حجز تذاكر الطيران وفندق الإقامة لطاقم التحكيم ومراقب المباراة والذين من المتوقع وصولهم لبورسعيد منتصف الأسبوع المقبل.