القاهرة - أ ش أ

تنطلق في القاهرة الثلاثاء أعمال مؤتمر ومعرض لقاء المصدرين والمستوردين في مجال الصناعات الغذائية بالدول الإفريقية والعربية تحت عنوان تعامل مع إفريقيا وعش الحلم الإفريقي والذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بدعم من وزارة التجارة والصناعة المصرية ويستمر يومين .

يأتى اللقاء في اطار توجة مصر باتجاه الدول الإفريقية وفتح أسواق إفريقية أمام المنتجات المصرية، خاصة بعد نجاح النسخة الأولى عام 2017؛ حيث تم توقيع صفقات بين المشاركين باكثر من مليار دولار امريكى.

ويبحث اللقاء أيضاً التفاهم حول دخول المنتجات المصرية والعربية لتلك الأسواق؛ حيث يقدر حجم اعمال تلك الشركات الإفريقية المشاركة في فعاليات وأعمال المؤتمر والمعرض المصاحب باكثر من 3 مليارات دولار.