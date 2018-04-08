القاهرة- أخبار مصر

تعادل فريق ريال مدريد، مع ضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن فعاليات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

فرض الريال سيطرته على مجريات اللعب، خلال أحداث الشوط الأول، واكتفى أتلتيكو باللعب على الهجمات المرتدة، في أول 45 دقيقة، حيث اعتمد على قوة دييجو كوستا، مهاجم الفريق، الذي شكل بعض الإزعاج لدفاع الملكي.

وفي الشوط الثاني، واصل الريال زحفه نحو مرمى الأتلتي، حتى تمكن رونالدو من تسجيل هدف المرينجي الأول في الدقيقة 53، ولحقه الفرنسي أنطوان جريزمان بهدف التعادل في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة استمر بها فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 68 نقطة فى المركز الثانى بفارق 11 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 79 نقطة.