بغداد -أ ش أ

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد مع المجلس الوزاري للأمن الوطني مشاركة العراق في مؤتمر باريس لحشد الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب, وذلك يوم 26 أبريل الجاري.

واكد مكتب العبادي – في بيان له – “إن أهمية المؤتمر تكمن في تعبئة الجهود وتكريسها لمنع الإرهاب الذي تمت هزيمته في العراق وخشية العالم من أن ينتقل لدول أخرى, مشيرا إلي مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية وإقليمية ووكالات متخصصة بمكافحة الإرهاب في المؤتمر.

وأضاف البيان أن المجلس ناقش أيضا عقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية, بالإضافة إلي الاستمرار في عملية تأمين الحدود العراقية لإبعاد خطر الإرهاب, كما تم عرض تقرير مفصل عن الوضع علي الحدود والخطط لتأمينها.