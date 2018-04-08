وكالات

بعد أن غالبه النوم على متن الطائرة لبرهة من الزمن، استيقظ أحد الركاب وسط اضطرابات جوية ليفاجأ بجسم طائر غريب يمر بالقرب من الطائرة.

استخدم الراكب تشانغ هاتفه النقال لالتقاط مشهد خط متوهج من النار أثناء مروره بالقرب من الطائرة التي كانت تقوم برحلة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة أطلنطا إلى لوس أنجلوس.

وذكر السيد تشانغ، إنه استيقظ من النوم خلال عاصفة رعدية فوق تكساس، ولاحظ وجود جسم غريب يطير في مكان قريب. ويظهر الفيديو الذي لم تتجاوز مدته ثوان قليلة، جسماً متوهجاً على شكل سيجار في السماء وسط ومضات من البرق.

وانقسم متابعو الفيديو بين مصدق ومشكك بحقيقة الفيديو، إذ قال البعض بأن الجسم الذي يظهر في الفيديو ربما يكون لطبق من الفضاء، بينما قال آخرون بأن ما ظهر في الفيديو ما هو إلا ضوء على جناح الطائرة تسبب به البرق، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.