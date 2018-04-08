انقرة-أ ش أ

قاد النجم المصري محمود حسن (تريزيجيه) فريقه قاسم باشا لتحقيق الفوز على مضيفه بورصا سبور بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما, اليوم الأحد, بملعب (بورسا اتاتورك) في إطار مباريات الأسبوع ال` 28 من الدوري التركي لكرة القدم.

أحرز هدف (قاسم باشا) والمباراة الوحيد تريزيجيه في الدقيقة (31) من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليفوز فريقه باللقاء بهدف نظيف..

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد (قاسم باشا) إلى (37 نقطة) في المركز التاسع, وتجمد رصيد بورصا سبور عند (33 نقطة) في المركز ال` 13.