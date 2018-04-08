المنيا-أ ش أ

تمكنت مديرية التموين بالمنيا بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري مباحث التموين خلال عدة حملات شنتها على محلات بيع الرنجة والفسيخ , من ضبط كميات كبيرة فاسدة قبل بيعها بالأسواق خلال أعياد الربيع.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة – في بيان له اليوم /الأحد/ – أن الحملات التموينية التي شنتها المديرية خلال ال`48 ساعة الماضية أسفرت عن ضبط أكثر من 700 كيلوجرام من الرنجة والفسيخ غير الصالحة.

ففي مدينة المنيا .. تم ضبط 325 كيلوجرام رنجة غير صالحة بحي غرب المدينة, و103 كيلوجرامات فسيخ غير صالح بملوي, وفي مركز أبو قرقاص تم ضبط 300 كيلوجرام رنجة غير صالحة وفي مركز مغاغة 60 كيلوجرام رنجة.

وأوضح يوسف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية إلى جانب غرف عمليات بالإدارات التسع لمتابعة الحملات وتلقي الشكاوى من المواطنين عن حالة المحلات المخصصة لبيع الرنجة والفسيخ.