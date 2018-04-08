القاهرة- أخبار مصر

اعلن إيهاب جلال المدير الفنى للزمالك التشكيل الذي يخوض به الفريق الأبيض مواجهة مصر للمقاصة، والمؤجلة من الجولة الـ28 لمسابقة الدورى الممتاز، والتى تقام على ستاد الجيش بالسويس بعد قليل.

واستبعد جلال الثنائى أحمد رفعت والحارس الصاعد عمر صلاح من قائمة الفريق.وعلى مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:”جنش، محمد عبد الغنى، أحمد مدبولى ، محمد عنتر، يوسف أوباما، محمود عبد العزيز، محمود عبد العاطي دونجا”.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى: