كابول - أ ش أ

قتل مسلحان اثنان وأصيب اثنان اخران ,اليوم الأحد, إثر انفجار دراجة نارية محملة بالمتفجرات في إقليم لجمان بشرق أفغانستان.

وقال فيلق “سيلك 201” التابع للجيش الأفغاني – في تصريح له – إن الدراجة البخارية المفخخة انفجرت قبل أن يتمكن المسلحون من استخدامها في هجوم, مما أسفر إلى مقتل اثنين على الأقل منهم وإصابة اثنين آخرين.

جاء ذلك بعد مقتل قيادي من حركة “طالبان” ومسلح آخر في انفجار وقع قبل أوانه ناجم عن قنبلة بدائية الصنع في هذا الإقليم الأسبوع الماضي.