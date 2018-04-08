بغداد -أ ش أ

صرح مصدر أمني عراقي , بأن شرطيا قتل , وأصيب آخر اليوم الأحد في انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة “الموصل” .

وأضاف المصدر في تصريح بثته “الوكالة الوطنية العراقية للأنباء” أن شرطيا قتل , وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في قضاء “تلعفر” غرب الموصل .

وعلى صعيد متصل , ألقت القوات الأمنية العراقية , القبض على تسعة من عناصر تنظيم “داعش ” الإرهابي شرقي الموصل, بحوزتهم عبوات ناسفة وقنابل هاون في منطقة “كوكجلي” شرقي الموصل , وفق صدر بالشرطة العراقية.