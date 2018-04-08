بانكوك - رويترز

زاد الإقبال بدرجة ملحوظة على متجر سيري سيتي لتصميم الأزياء التقليدية في بانكوك.

وذكرت سيري (53 عاما)، وهي تحيك زيا تايلانديا تقليديا لأحد الزبائن،”على مدى 30 عاما أدير فيها هذا المتجر هذه ذروة (المبيعات) بالنسبة لنا“.

وتجتاح حمى ”الحنين إلى الماضي“ تايلاند ويزداد عدد التايلانديين الذين يجنحون لارتداء الزي التقليدي وهي ظاهرة يشجع عليها المجلس العسكري الحاكم والقصر وكذلك مسلسل تلفزيوني طويل.

لكن هذا التوجه، الذي بدأ مع افتتاح الملك ماها فاجيرالونكورن لمعرض شتوي في فبراير شباط، تعرض لانتقادات من البعض الذين رأوا أنه محاولة لتمجيد حقبة حكم الأسر المالكة والتغطية على إخفاقات المجلس العسكري الذي وصل إلى سدة الحكم قبل ما يقرب من أربع سنوات.

وذكر أنوسورن أونو عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة تاماسات ”استغلت النخبة التاريخ على مدى طويل للحفاظ على مكانتها السياسية“.

وأضاف ”حاليا يواجه المجلس العسكري الحاكم تحديات جديدة من جيل جديد لذا أقدم على استدعاء التاريخ ليقول إن الماضي أفضل وأنسب لتايلاند“.

وكان للتلفزيون دور كذلك إذ حقق مسلسل (لاف ديستني) الطويل، الذي يروي قصة في عهد الملك ناراي العظيم في الفترة بين عامي 1656 و1688، نجاحا كبيرا.

وبدأ عدد كبير من التايلانديين زيارة مدينة أيوتايا، العاصمة القديمة لتايلاند، التي تدور فيها الكثير من أحداث هذا المسلسل.