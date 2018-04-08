دمياط/بورسعيد - أ ش أ

قدم محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه التهنئة لمطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة ديميانة الأنبا بيشوي والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأشاد المحافظ خلال زيارته اليوم الاحد لكنيسة العذراء مريم بروح المحبة والتلاحم والتسامح في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، مؤكدا أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية هي بمثابة فترة فارقة في تاريخ شعبنا لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وفي بورسعيد قدم المحافظ اللواء عادل الغضبان التهنئة لمطران بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس وللأخوة الأقباط خلال زيارته اليوم لعدد من الكنائس منها الكاتدرائية القبطية بشارع 23 يوليو والكنيسة الإنجيلية وكنيسة مارجرجس بمدينة بورفؤاد ، كما قدم مدير عام أوقاف بورسعيد الشيخ صفوت نظير التهنئة إلى الأخوة الأقباط قائلا “إن المصريين يرسخون لقيم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.