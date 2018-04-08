كفر الشيخ - أ ش أ

أكد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع حيث تم رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية إلى جانب غرف العمليات بكافة المراكز والتنسيق مع وزارتي الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.. مهنأ جموع المصريين بمناسبة عيدي القيامة وشم النسيم.

وأوضح المحافظ – في تصريح اليوم /الأحد/ – أنه تم تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها وإعدام غير الصالح منها في الحال بالإضافة إلي تكثيف وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائي وتوفير كافة الأمصال اللازمة.

وأضاف أنه تم التنسيق بين الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية بالديوان العام والصحة والوحدات المحلية في مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة.