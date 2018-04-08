أخبار مصر ـ محمد خلف أمين

قدم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف التهنئة للأخوة المسيحيين، بعيد القيامة المجيد، خلال زيارته لعدد من الكنائس والأديرة بمراكز ومدن المحافظة، رافقه خلالها مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف اللواء جرير مصطفى، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي من قيادات ومسؤولي الأزهر والأوقاف.

قدم المحافظ ومرافقوه التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف وعدد كبير من الآباء والكهنة، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين أبناء بني سويف خاصة والشعب المصري عامة، وكذا سعادتهم بمشاركة إخوانهم من المسلمين لهم في العيد.

وتبادل رجال الدين الإسلامي والمسيحي الكلمات التي تحوي جميعها قوة النسيج الوطني والنموذج الفريد للوحدة الوطنية في مصر، وأن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وفرحة لكل أبناء الوطن.