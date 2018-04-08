أخبار مصر - هالة حربي

أعلن المهندس / عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية انه يجرى حاليا الاعداد لتنظيم مؤتمر موسع بالقاهرة حول تكنولوجيا الطباعة الحديثة وبصفة خاصة الطباعة الرقمية والمؤمنة والتى تمثل مستقبل صناعة الطباعة.

لافتا الى انه سيشارك فى هذا المؤتمر كافة الجهات المعنية بصناعة الطباعة سواء جهات حكومية أو صحفية الى جانب ممثلى القطاع الخاص وغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للطباعة .

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التى نظمتها هيئة المطابع الاميرية بمكتبة الاسكندرية على هامش مشاركتها فى معرض الاسكندرية الدولى للكتاب ، وقد شارك فى الجلسة كضيف شرف الدكتور جورج نوبار أستاذ الطباعة الرقمية بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان ، الى جانب عدد كبير من المتخصصين والخبراء فى مجال صناعة الطباعة .

وأوضح فوزي أن مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب الدولى بالإسكندرية لأول مرة وإقامة هذه الجلسة الحوارية يمثل فرصة كبيرة لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمطابع الاميرية في السوق المحلية والعالمية .

وأشار إلى حرص الهيئة على مواكبة التطور في الطباعة الرقمية والطباعة المؤمنة ورفع قدرتها التنافسية، حيث تم إدخال أحدث ماكينات الطباعة الرقمية الشهر الماضى لتنضم إلى إسطول ماكينات الطباعة بالهيئة .

ومن ناحية أخرى قام الدكتور/ مصطفي الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية والمهندس/ عماد فوزى رئيس هيئة المطابع الاميرية بافتتاح جناح الهيئة المشارك فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب ، حيث تم تدشين نشر الهيئة لكتاب “حكاوي المطبعجية” لمؤلفه الدكتور محمد أبو ليلة أستاذ هندسة الطباعة .