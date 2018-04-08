وكالات

أزال الأطباء في الهند كرة شعر ضخمة من معدة فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن دأبت على تناول خصلات شعرها.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى، بسبب آلام شديدة وانتفاخ في المعدة، وأظهرت الفحوصات، وجود كرة شعر طولها نحو 126 سم ووزنها 2.6 كيلوغرامات داخل معدتها، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وصرح الأطباء، إن الفتاة تعاني متلازمة رابونزيل، إذ تتشابك خصلات الشعر التي تأكلها داخل المعدة، مشكلة كرة ضخمة من الشعر، واسم هذا المرض مشتق من قصة الأميرة رابونزيل الخيالية، التي ساعدت حبيبها على تسلق البرج بواسطة شعرها الذهبي الطويل.