أخبار مصر - سماء المنياوي

تبدأ وزارة الآثار في إجراءات طرح مجموعة جديدة من ترميم وصيانة آثار القاهرة التاريخية بتكلفة تقدر بحوالي 21 مليون جنيه، وهي تمويل ذاتي من الوزارة ، وذلك في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار لإنقاذ 100 مبنى أثري عام 2015.

وأوضح محمد عبدالعزيز، مدير عام آثار القاهرة التاريخية أن المجموعة المطروحة تضم (10) مباني أثرية مقسمة على ثلاث مناطق بواقع (5) مباني أثرية بمنطقة السيدة زينب والخليفة وهي: سبيل أحمد أفندي سليم، وسبيل يوسف بك، وقبة الخلفاء العباسيين، وقبة سنجر المظفر، وقبة وزاوية أيديكن، حيث من المقرر أن تكون المدة الزمنية لأعمال الرميم عام واحد، وعدد (4) مباني أثرية بمنطقة الدرب الأحمر والسيدة عائشة وهي: سبيل كتاب رقية دودو، وسبيل كتاب حسن أغا كوكليان، و سبيل مصطفى سنان، وواجهة حمام بشتاك، ليستمر الأعمال بهم لمدة عامين، هذا بالإضافة إلي مبنى أثري واحد بمنطقة الأزهر والغوري وهو منزل جمال الدين الذهبي والذي تقرر مدة ترميمه فترة لا تتجاوز 8 أشهر.

وفيما يتعلق بأعمال الترميم أشار عبد العزيز أنها ستشمل الأعمال الإنشائية والمعمارية وأعمال الترميم الدقيق للزخارف والأحجار والأخشاب بالإضافة إلى معالجة الأسقف والأرضيات والنوافذ والأبواب وأعمال الإضاءة.

وأكد أن فكرة المشروع جاءت لما تذخره القاهرة التاريخية بالمئات من الآثار المعمارية المتميزة والتي تعد من جواهر العمارة الإسلامية في العالم، ولكن علي مر الزمن طالت العديد من تلك الآثار يد الإهمال والتدهور لعدم وجود نظام صيانة دائم لها، وأغلب تلك المباني لا تحتاج إلا لأقل عمليات التدخل لصونها وإعادتها لرونقها، لذا نشأت تلك الحملة لإيقاف عوامل التدهور وإعادة تلك الآثار لرونقها بأقل تكلفة ممكنة.

كما أكد عبد العزيز على أن الوزارة تعمل دائما لرفع كفاءة القاهرة التاريخية من الناحية المرفقية والإنشائية والمعمارية.

و الجدير بالذكر أن سبيل رقية دودو يرجع إلي السيدة رقية المسمى السبيل باسمها هى ابنة السيدة بدوية شاهين، وقد شيدت السبيل ترحماً على روح والدتها التى كانت زوجة الأمير الشهير رضوان كتخدا الجلفى الذى قتل فى عام 1169هـ على يد خصومه من الأمراء الجراكسة.

وسبيل كتاب كوكليان يرجع تاريخ إنشاءه إلي 1106- 1194 هجرياً وأنشأه الأمير الكبير حسن أغا حين كانت ولاية مصر تابعة للسلطان العثماني بأسطنبول.

اما سبيل احمد افتدي سليم فقد أنشأه أحمد أفندي سليم، نقيب الأشراف في الدولة العثماني، سنة 1111هـ الموافق 1699-1700م، وهو سبيل مستقل غير ملحق بمباني أخرى ويعلوه كتاب وله شباكين لتسبيل ماء الشرب للمارة.

سبيل يوسف بك أنشاه أمير اللواء الشريف يوسف بك سنة 1634 (1044هـ) يعلوه كتاب والحق به زاوية للصلاة وحوضا لسقى الدواب.

بيت جمال الدين الذهبي هو أحد البيوت الأثرية القديمة بمدينة القاهرة، أنشئ على يد جمال الدين الذهبي ابن الخواجة ناصر الدين كبير التجار بمصر “شاه بندر التجار” سنة 1047 هـ/1637 م. ويقع بحارة حوش قدم المتفرعة من شارع المعز لدين الله بالغورية بحي الدرب الأحمر

واجهة حمام بشتاك: يقع “حمام بشتاك” بشارع سوق السلاح بحي الدرب الأحمر، أنشأه الأمير “سيف الدين بشتاك الناصر” فى العصر المملوكى عام 742هـ ــ 1341م، ويعتبر أقدم “سونا” شعبي في مصر.

قبة سنجر المظفر هو أحد وزراء مصر فى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون (توفى ) سنة 722هـ 1322م ودفن بها.

سبيل مصطفي سنان: عام 1040 هجرياً، وهناك خلاف حول اسم من أنشأ هذا السبيل حيث ذكره بعض الباحثين أنه سبيل محمد أغا ومصطفى سنان وأطلق عليه البعض اسم سبيل مصطفى سنان. وقد حسم النص التأسيسي هذا الخلاف بورود اسم محمد ومصطفى معاً.