بنها-أ ش أ

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر داخل مول شهير بمدينة طوخ قبل بيعها للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

وكانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بالقليوبية تفيد بقيام أحد المولات الشهيرة بطوخ بجلب كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر وبيعها للمواطنين.

وعلى الفور تم تنفيذ حملة على المول وضبط 270 كرتونة رنجة باجمالي وزن حوالى 1400 كيلو وتبين أنها مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية تدل علي مصدرها ..تم التحفظ على

المضبوطات لعرضها علي النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.