القاهرة - أخبار مصر

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامية القديرة أمال فهمي التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 92 عاما .

وذكر حسين زين أن الاعلامية القديرة لم ينقطع أبداً عطاؤها المتميز للإعلام المصري ، حيث كانت نموذج يُحتذى به فى المهنية والاحترام وخلال رئاستها لإذاعة الشرق الأوسط عملت علي تقديم إعلام هادف وتتلمذ علي يدها اجيال عديدة .

وقدمت اشهر برامجها علي الناصية حيث امتعت المشاهدين والمستمعين بصوتها المميز وتركت بصمة في قلوب الجميع ولقبت بملكة الكلام

ودعا زين أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

كما رحل عن عالمنا اليوم الأحد، الكاتب الصحفي طارق حسن رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي سابقا، بعد رحلة صراع مع المرض.

وكان الكاتب الصحفي طارق حسن، صحفيًا مهنيًا من طراز فريد، حيث بدأت مسيرته المهنية من مؤسسة الأهرام، وتخصص في ملف الشئون العربية، وكان من أهم الصحفيين المتخصصين في ملف القضية الفلسطينية.