اخبار مصر- شيرين حسين

بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، الإستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، وسبل التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية، بما يصب في صالح فلاحي المحافظة وزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات، على رأسها دعم فلاحي ومربي المحافظة بالقوافل الإرشادية للمحاصيل المختلفة، والقوافل البيطرية، لتقديم الدعم الفني للمربيين، وتحصين الماشية، وتوعيتهم بتطبيق التقنيات الحديثة، فضلاً عن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتدريبية لصغار المربيين.