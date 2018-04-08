لندن - أ ف ب

اتهمت السفارة الروسية لدى لندن اليوم/ الأحد بريطانيا بحجب معلومات “عمداً” في قضتي موت المنفي الروسي نيكولاي جلوشكوف وتسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته، في حين يستمرّ التوتر بين البلدين.

كان قد عُثر في 12 مارس الماضي، على جلوشكوف، وهو شريك سابق لرجل الاعمال بوريس بيريزوفسكي الذي أصبح معارضاً للكرملين، ميتا في منزله غرب لندن. وخلصت الشرطة الى ان جلوشكوف توفي جراء “تعرضه لضغط على العنق”.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان “مرّ شهر تقريباً على موت جلوشكوف، وكما حصل في (قضية) سيرجي ولوليا سكريبال، لم يفصحِ البريطانيون عن معلومات”.

واعتبرت السفارة أنه “بالنسبة الى روسيا، فان هذا الاغتيال له بعد سياسي واجرامي”.