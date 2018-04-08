أخبار مصر- غباشى خيرالله

شارك اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الاخوه الاقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد حيث قام بزيارة الكنيسه الانجيلية بشارع المحطة وكان فى استقباله القس الدكتور بشير انور نودى راعى الاقباط الانجليين .

كما قام بزياره مطرانيه الجيزة بشارع مراد لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد وكان فى استقباله الانبا ثيؤدوسيوس اسقف الجيزة .

رافق المحافظ اللواء اسامه شمعة واللواء علاء الهراس نواب المحافظ واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة واللواء محمد رأفت السكرتير العام والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد ووفد من مديرية أوقاف الجيزة والمنطقة الأزهرية .

وقال المحافظ أن مصر قوية بأبنائها المخلصين وبوحدتها الوطنية ونسيجها القوى من المسلمين والمسيحيين لافتاً أن العلاقة القوية والمتينة بين أبناء البلد الواحد ستبقى قوية و وطيدة .

واكد ان مشاركه الاخوه الاقباط فى احتفالاتهم تقوى روابط المحبه بين ابناء مصر