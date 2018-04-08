القاهرة-أ ش أ

قدم رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج المهندس إسماعيل أحمد علي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية, وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط وأبناء مصر من الأقباط في الخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد علي “أن أبناء مصر أعضاء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته وسياسته داخليا وخارجيا”.

من جهته, أوضح المنسق العام للجاليات المصرية بالخارج صلاح يوسف أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر من الأقباط في الخارج, تعمق وترسخ مبدأ المواطنة في الدولة المصرية, وتؤكد مدى الارتباط بين الدولة وأبنائها في الخارج.