مونتيري-أ ش أ

صعدت الأسبانية جاربيني موجوروزا, المصنفة الثالثة بين لاعبات التنس المحترفات, لنهائي بطولة مونتيري المكسيكية للتنس, على حساب الرومانية

أنا بوجدان, وتستعد لمواجهة المجرية تيميا بابوش.

وفي ساعة و21 دقيقة, تغلبت موجوروزا على منافستها الرومانية, المصنفة ال`90 بين لاعبات التنس المحترفات والمرشحة السادسة للقب, بنتيجة 6-0 و7-5.

وبهذا الفوز, صعد موجوروزا إلى نهائي البطولة المكسيكية, حيث ستواجه بابوش المصنفة ال`44 عالميا والمرشحة الرابعة, التي فازت بدورها على الأمريكية ساشيا فيكري, في ساعة و36 دقيقة بنتيجة 1/2 وكانت نتيجة المجموعات 1-6 و6-2 و6-2.