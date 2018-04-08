القاهرة - أ ش أ

صرح محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية، بإتحاد الصناعات، بأن 20% من إنتاج القطاع، يتم تصديره للخارج.

ولفت المنشاوي إلى أن الأسواق العربية والإفريقية تعد من أهم الأسواق المستوردة للآلات والمعدات المحلية الصنع، ونوه إلى سعي الشعبة إلى فتح أسواق جديدة في أوروبا، خاصة وأن المنتجات المحلية ذات جودة إنتاجية عالية.

وأوضح أن حجم إستثمارات قطاع الآلات والمعدات تصل إلى 15 مليار جنيه؛ حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بالقطاع أكثر من 500 مصنع، وتضم الشعبة 10 قطاعات.