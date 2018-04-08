القاهرة - أخبار مصر

أكد أحمد أبو الغيط ، اﻷمين العام لجامعة الدول العربية، أن المجتمع العربي يمر بتحديات كبيرة، لابد أن نتكاتف كأطراف عمل ثلاثة (حكومات، أصحاب أعمال، عمال)، لمواجهتها.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، التي بدأت اليوم /اﻷحد وتستمر حتي 15 إبريل الحالى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أبو الغيط، إلى رصد عدة برامج لتحسين مستويات الاستثمار في المنطقة العربية، وأشاد بتجربة الكويت في إنشاء صندوق لدعم الاستثمار العربي وخفض معدلات البطالة.