الاسكندرية-ا ش ا

أنقذت العناية الإلهية سكان عقار قديم بمنطقة وادي القمر, غرب مدينة الاسكندرية من الموت, وذلك بعد انهيار جزء من شرفة شقة مما الحق اضرارا بالعقار .

وقد تلقى مأمور قسم شرطة الدخيلة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من شرفة شقة بعقار كائن بمنطقة وادي القمر, وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين بعد الفحص أن العقار “قديم” مساحته 100 متر, مكون من خمسة طوابق وتقطنه أربع أسر, وأدى سقوط جزء من شرفة شقه الطابق الأخير إلى إلحاق أضرار بالمبني دون حدوث إصابات.

وأخطرت غرفة عمليات المحافظة وحى العجمي , وتم وضع الكردونات الأمنية حول العقار, وقرر مهندس الحي إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط, فيما أخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحضار ملف العقار للإطلاع عليه.