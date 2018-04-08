دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة؛ حيث أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء 111 سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و882 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156 ألفا و464 طنا وفي مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و227 طنا “.

ومن ناحية اخرى، استقبل الميناء في السادسة صباح اليوم/ الأحد قطارا محملاً بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر، كما شملت حركة الصادر من

الميناء 9 آلاف و820 طن يوريا و900 طن فوسفات و650 طن رمل.