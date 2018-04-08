اخبار مصر - د.هند بدارى

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أعمال إعادة رصف وتطوير شارع أبو الفدا حيث يعد من المحاور الهامة الرئيسية بالزمالك ويمتد بطول 3.8 كم وتقوم المحافظة بتطويره تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بتكلفة حوالى 13 مليون جنيه ، وتم الانتهاء من ثلاثة كيلو مترات .

وشدد المحافظ على رئيس شركة المقاولات المنفذة للمشروع بالانتهاء من مشروع التطوير بالكامل خلال 10 أيام مع رفع المخلفات أولاً بأول ، وتشمل الأعمال إقامة غرف تفتيش للمرافق وبالوعات مطر وإعادة رصف الشارع والأرصفة وعمل أحواض زرع حماية للأشجار المعمرة على طول الشارع .

وطالب المحافظ كلا من رئيس الحى ومدير مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للسماح بزيادة ساعات العمل ليلاً للمقاول لسرعة إنهاء العمل بدلاً من الساعتين المقررتين له مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية .