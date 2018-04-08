بغداد - أ ش أ

وصل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم /الأحد إلى أربيل وذلك لبحث الاوضاع السياسية في العراق والقضايا العالقة بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق .

ومن المقرر أن يلتقي الجبوري مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني.

يذكر أن العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة العراقية قد شهدت انفراجا كبيرا بعد عدد من الزيارات المتبادلة للمسئولين نتج عنها رفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى مطارات الاقليم.