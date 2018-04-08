القاهرة - أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الحكومة على الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى يتلافى عيوب القديم

وأضاف – في كلمته في اجتماعات الدورة الـ45 من مؤتمر العمل العربى والتى ألقاها نيابة عنه محمد سعفان وزير القوى العاملة – أن توفير فرص عمل للشباب وخفض مستويات البطالة يأتى على رأس اولويات الحكومة.

وأشار انه حققنا خلال 4 السنوات الماضية طفرة فى المجال الاقتصادى و الكثير من المشروعات ، تم اعداد دليل التصنيف المهنى الجديد وربطة بالتصنيف العربى المعيارى .

وشدد على سعى الحكومة الى تذليل العقبات المتعلقة بالتشغيل.

وأدان السيسي خلال كلمته الممارسات الاسرائيلية بالاراضي المحتلة.