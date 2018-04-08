السيسي يؤكد حرص الحكومة على انهاء قانون العمل الجديد
القاهرة - أخبار مصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الحكومة على الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى يتلافى عيوب القديم
وأضاف – في كلمته في اجتماعات الدورة الـ45 من مؤتمر العمل العربى والتى ألقاها نيابة عنه محمد سعفان وزير القوى العاملة – أن توفير فرص عمل للشباب وخفض مستويات البطالة يأتى على رأس اولويات الحكومة.
وأشار انه حققنا خلال 4 السنوات الماضية طفرة فى المجال الاقتصادى و الكثير من المشروعات ، تم اعداد دليل التصنيف المهنى الجديد وربطة بالتصنيف العربى المعيارى .
وشدد على سعى الحكومة الى تذليل العقبات المتعلقة بالتشغيل.
وأدان السيسي خلال كلمته الممارسات الاسرائيلية بالاراضي المحتلة.
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