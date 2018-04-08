القاهرة - أ ش أ

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، سبل التعاون مع ألمانيا، في مجال التدريب المهني والفني ونقل الخبرات الألمانية إلى القطاع السياحي المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيره، مع جيرد موللر وزير التعاون الدولى والإنمائي بألمانيا، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

كما ناقشت المشاط هذه الموضوعات مع مسئولين في الحكومة الالمانية، التقت بهم على هامش مشاركتها في بورصة برلين، التي عقدت هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الماضي.