القاهرة-أ ش أ

أعلن اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية , انه يتابع ما تم اتخاذه من إجراءات بجميع المحافظين استعدادا لاستقبال أجازة يوم عيد شم النسيم غدا الاثنين وتوفير أجواء الاحتفالات بهذه المناسبة .

وأضاف ” أنه تم توجيه المحافظين بضرورة تشكيل فرق طوارئ, لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات ومتابعة الاستعدادات بالأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة والأماكن السياحية وذلك فى إطار استعدادات المحافظات لاستقبال أجازة يوم عيد شم النسيم وتوفير أجواء الاحتفالات”.

وأكد وزير التنمية المحلية , أن المحافظات كثفت استعداداتها لاستقبال أجازة شم النسيم حيث تم تشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بشأن أية شكاوى إضافة إلى تنظيم حملات تموينية على الأسواق لضبط السلع الفاسدة وتجهيز الحدائق والمتنزهات وفتح لشواطئ العامة لاستقبال المواطنين , ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز.