الجيزة-أ ش أ

نجحت محافظة الجيزة من خلال أجهزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم في ضبط إحدى السيارات تقوم بإلقاء مخلفات طمي بطريق المريوطية بالهرم بما يخالف قرار المحافظة بمنع إلقاء أي مخلفات على الطريق العام وتوقيع غرامة على المخالفين والتحفظ على السيارة المضبوطة.

وذكر المحافظ اللواء محمد كمال الدالي, في تصريح له اليوم الأحد, إنه فور ضبط السيارة واصطحابها إلى جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارة ومالكها, قام السائق بمحاولة اختطاف لمشرف الهيئة المصاحب له في السيارة والتوجه به لمنطقة غير معلومة.

ولفت الدالي إلى أن أجهزة المحافظة المتمثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس حي الهرم والقائمين على العمل تتبعت مسار السيارة وتمكنت من ضبطها والتحفظ عليها بمخازن الهيئة بعد قيام المتهم بالتخلي عن السيارة ومشرف النظافة, كما تم تحرير محضر جنح قسم شرطة الأهرام بالواقعة ضد مالك السيارة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالاستمرار في تنظيم كمائن بالمناطق التي اعتاد المخالفون إلقاء مخلفات الهدم بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتوقيع الغرامة والتحفظ على السيارات المضبوطة لما في ذلك من آثار بالغة على الطريق وتسيء للمظهر العام للشارع.