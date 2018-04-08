اخبار مصر - احمد عوض

شهد ميناء سفاجا اليوم الأحد استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض والحرية 2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 373 راكب و 157 شاحنة بضائع و 16 سيارة

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، مضيفا ان الميناء شهد بالامس استقبال السفينتين مسرة و بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 386 راكب و 73 شاحنة بضائع و 10شاحنة عفش ركاب و 8 سيارة .

ويشهد ميناء نويبع تداول 46 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 294 راكبا منهم 43 معتمرا وباص عمرة واحد و3 برادات و2 باص جيت, بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 428 راكبا منهم 83 معتمرا و2 باص عمرة و10 برادات وتريلا واحدة و3 سيارات, فيما غادرت السفينة “سينا” وعلى متنها 214 راكبا منهم 48 معتمرا وباص عمرة واحد و5 برادات و17 تريلا.