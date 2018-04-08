الغردقة-أ ش أ

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر, أن موانئ البحر الأحمر شهدت وصول وسفر 3033 راكبا ومعتمرا .

وأضاف يوسف, في بيان , أن ميناء سفاجا شهد اليوم الأحد مغادرة العبارتين “عمان” و”محبة” وعلى متنهما 1338 معتمرا على الخط الملاحي سفاجا / ينبع , وتم توجيه كافة الباصات الناقلة للمعتمرين إلى قرية خدمة الركاب بمدينة سفاجا.

على جانب آخر , يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 936 راكبا منهم 174 معتمرا حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 294 راكبا منهم

43 معتمرا بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 428 راكبا منهم 83 معتمرا فيما غادرت السفينة “سينا” وعلى متنها 214 راكبا منهم 48

معتمرا