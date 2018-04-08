دمشق - أ ش أ

نفى مركز المصالحة الروسي في سوريا بشدة الأنباء حول استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأكد أنها لا تتوافق مع الواقع.

وأعلن رئيس المركز اللواء يوري إيفتوشينكو، في بيان، الاستعداد لإرسال خبراء روس في مجال الأمن الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي إلى دوما فورا بعد تحريرها من المسلحين لجمع المعلومات التي ستؤكد أن هذه التصريحات مفبركة.

وأضاف إيفتوشينكو أن روسيا تبدأ اليوم الأحد عملية لإجلاء مسلحي احد التنظيمات المتطرفة من مدينة دوما، وأن العديد من الدول الغربية تتخذ إجراءات تهدف لإفشال هذه العملية من خلال موضوع استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية.