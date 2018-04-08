باريس -أ ش أ

استأنفت إحدي الشركات الفرنسية، المتخصصة فى زرع القلوب الصناعية ، نشاطها العلمى من جديد بعد توقفه فى أغسطس 2016 إثر وفاة مريض زرع له قلب صناعى .

وقد تم وقف نشاط الشركة بأمر من السلطات الوطنية للأمن الطبى الفرنسى ، وبعد أن أجرت الشركة بعض التعديلات على القلب الصناعى عادت لمزاولة نشاطها فى أكتوبر 2017 فى الخارج فى كازاخستان و جمهورية تشك .. و أخيرا قامت بعملية زرع قلب صناعى لستة من المرضى مازالوا على قيد الحياة .

و أكد ستيفان بيات، المدير العام للشركة أن نسبة البقاء على الحياة للمرضى ستة بلغت أكثر من شهر و أن حالتهم مستقرة و منهم من عاد إلى منزله .. و تهدف الشركة الفرنسية إلى توسيع نشاطها فى الدنمارك كما تجرى مشاوراتها مع -الهيئة الأمريكية للعقاقير و التغذية- من أجل الموافقة على طرح قلب صناعى جديد فى السوق الأمريكي.