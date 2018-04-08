الكويت-أ ش أ

أكد راعي الكنيسة المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوى, أن مصر والكويت ليسا يدا واحدة, بل جسد واحد وروح واحدة, تجسدت بروح الأخوة والصداقة التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى, وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, وتفاهمهما في كثير من قضايا المنطقة.

وأضاف القمص بيجول اليوم /الأحد/, على هامش احتفالات الكنيسة المصرية بالكويت بعيد القيامة أن العلاقات المصرية – الكويتية قوية و لها تاريخ , مشددا على أن المصري في الكويت يشعر بأنه في وطنه الثاني, وكذلك يشعر الكويتي في مصر أنه بين أهله في الكويت.

وأعرب عن عميق شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي, لحرصه الدائم على تهنئة الأقباط بأعيادهم, والتي كان آخرها برقية التهنئة التي أرسلها إلى المصريين الأقباط في الخارج, لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد, والتي تدخل الفرحة والسرور على قلب كل مسيحي.

وهنأ القص بيجول مجددا الرئيس السيسي على ثقة الشعب المصرى, التي جعلته يكتسح الانتخابات الرئاسية, ليبدأ فصلا جديدا من فصول بناء مصر الجديدة, ويستكمل مسيرة الإنجازات الضخمة التي حققها في فترة رئاسته الأولى, مطالبا الجميع بالالتفاف حول الرئيس السيسي.