القاهرة - أخبار مصر

انطلقت اليوم/ الأحد، فعاليات الدورة الـ 45 من مؤتمر العمل العربي، بحضور راعي المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء ورؤساء وأعضاء وفود ومنظمات إصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية والوفود المرافقة.

وأدان محمد شياع السوداني، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ووزير العمل والشئون الاجتماعية بالعراق، في كلمته، الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، وطالب العرب بالوقوف تجاه هذه الممارسات الدنيئة.

وأشاد شياع السوداني، بدور منظمة العمل العربية في خدمة أطراف العمل والعمال، وتحليل الواقع الراهن ووضع الحلول للمشكلات الخاصة بالعمل في الدول العربية.

وأكد أن التنمية المستدامة في مجتمعنا العربي يحتاج إلى برامج تتسق مع ظروف كل مجتمع، للنهوض بالدول وتحقيق الأهداف المطلوبة لخدمة التنمية.