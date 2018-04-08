الغردقة -أ ش ا

صرح حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالغردقة إنه تم إنقاذ 8 أشخاص مصريين من الغرق على متن لنش سياحي بمياه البحر الأحمر جنوب الغردقة والعودة بهم إلى الميناء السياحي دون أي إصابات.

وأكد الطيب – في بيان له اليوم الأحد – أن الجمعية تلقت بلاغا من شرطة النجدة وغرفة عمليات المحافظة يفيد بتعطل لنش سياحي داخل مياه البحر الأحمر وعلى متنه 8 أشخاص مصريين.. وعلى الفور تم تحرك لنش الإنقاذ التابع للجمعية وإخطار عدد من الجهات الأمنية والتوصل إلى اللنش المعطل وإصلاح العطل واصطحاب الركاب للميناء السياحي دون أي خسائر.