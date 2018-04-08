باريس-أ ش أ

شارك السفير ايهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا و مندوبها الدائم في اليونسكو في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء أمس /السبت/ بكنيسة

“السيدة العذراء مريم و الملاك روفائيل” بمنطقة “درافيل” بالضاحية الباريسية و الذي رأسه أسقف الكنائس القبطية الارذودوكسية بباريس و شمال فرنسا نيافة الأنبا مارك.

ونقل السفير ايهاب بدوي كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ فيها أبناء الجالية المصرية من الأقباط بهذه المناسبة, و جاء نصه كالتالي :

” الإخوة و الأخوات.. جميع أبناء مصر الاقباط بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني و أرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. و اغتنم هذه

الفرصة الطيبة كي أعرب عن أمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق و لمصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة”.

و في كلمته بهذه المناسبة, أكد السفير ايهاب بدوي أنه يحمل لأبناء الجالية رسالة تفاؤل قائمة على أسس ملموسة و واضحة متمثلة في التقدم الذي تحقق في الوطن في السنوات الأخيرة من ترسخ للمواطنة و تحسن في مؤشرات الاقتصاد و ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات غير مسبوقة و إقامة مشروعات قومية كبرى في مختلف المجالات و ذلك بالتوازي مع جهود محاربة الإرهاب بكل قوة وإصرار من خلال عملية “سيناء 2018”.

من جانبه, وجه الأنبا مارك اسقف باريس و شمال فرنسا, التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية في انعكاس للثقة التي يحظى بها لدى المصريين و الذين عبروا عن دعمهم للاستقرار و لسلامة شعب مصر و أرضها.

وقد شهدت الاحتفالات حضورا كثيفا لأبناء الجالية المصرية بفرنسا, أقباطاk و مسلمين, بالإضافة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب الدفاع بفرنسا وممثلي بعض وسائل الإعلام.