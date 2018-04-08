القاهرة - أخبار مصر

أهم الأخبار:

 

– القوات المسلحة تعلن البيان الـ18 لنتائج العملية “سيناء 2018”

– المحافظات تشارك الأقباط احتفالهم بعيد القيامة

– راعي كنيسة “موسى النبي” يترأس قداس عيد القيامة بالطور

– قتيل و5 جرحى في حريق ببرج ترامب بنيويورك

– الرئيس البرازيلي الأسبق يسلّم نفسه للشرطة

– 30 قتيلا فى غارات على مدينة دوما بالغوطة الشرقية

– خبير معلومات: يجب شن حملة توعية بمخاطر الإنترنت

– ميسي يعادل صلاح في سباق جائزة الحذاء الذهبي بـ 29 هدفا

– طارق الشيخ: بداياتي كانت تجويد وترتيل القرآن الكريم