نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– القوات المسلحة تعلن البيان الـ18 لنتائج العملية “سيناء 2018”
– المحافظات تشارك الأقباط احتفالهم بعيد القيامة
– راعي كنيسة “موسى النبي” يترأس قداس عيد القيامة بالطور
– قتيل و5 جرحى في حريق ببرج ترامب بنيويورك
– الرئيس البرازيلي الأسبق يسلّم نفسه للشرطة
– 30 قتيلا فى غارات على مدينة دوما بالغوطة الشرقية
– خبير معلومات: يجب شن حملة توعية بمخاطر الإنترنت
– ميسي يعادل صلاح في سباق جائزة الحذاء الذهبي بـ 29 هدفا
– طارق الشيخ: بداياتي كانت تجويد وترتيل القرآن الكريم
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