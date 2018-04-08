أخبار مصر - إيهاب الشريف

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد، البيان رقم 18 بشأن نتائج العملية الشاملة لمجابهة الارهاب “سيناء 2018”.

وتضمن البيان نتائج العمليات، والتى استطاعت القوات تحقيقها خلال الأيام الماضية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على كافة المحاور الاستراتيجية، حيث أسفرت العمليات عن النتائج التالية:

– قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية ومقتل عدد من التكفيريين.

– القضاء على 3 أفراد تكفيرية شديدي الخطورة والقبض على فردين اخرين بوسط سيناء.

– القضاء على عنصر تكفيري عثر بحوزته على مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة.

– تدمير والتحفظ على 46 عربة أنواع تستخدمهم العناصر الإرهابية.

– ضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط والمداهمة.

– تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على 16 قنبلة يدوية واجهزة لاسلكية.

– القبض على 250 فردا من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم.

– إكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر.

– اكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمة.

– تنظيم أكثر من 584 كمين ودورية أمنية غير مدبرة.

– اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح وشمال سيناء.

– تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت فى 9 فبراير 2018، انطلاق العملية الشاملة سيناء 2018.