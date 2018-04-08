صحافة مصرية: البابا: نصلى لأجل أبطالنا بالقوات المسلحة والشرطة
أخبار مصر - الاحد 8 ابريل 2018
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الاهرام
– البابا: نصلى لأجل أبطالنا بالقوات المسلحة والشرطة
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