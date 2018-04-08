أخبار مصر - الاحد 8 ابريل 2018

– المستشار أبوشقة: لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية فى مصر دون الوفد

– اتفاق ثلاثى جديد حول سد النهضة 5 مايو القادم

الاهرام

– البابا: نصلى لأجل أبطالنا بالقوات المسلحة والشرطة

– مصر تحتفل بشم النسيم وعيد القيامة المجيد

– المستشار أبوشقة: لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية فى مصر دون الوفد

– طوارئ بالمستشفيات ومراكز السموم وانتشار فرق الرعاية الحرجة

– رئيس مجلس النواب يهنئ البابا

– مصر تكتسح البطولة العربية لسباحة الزعانف

– مدرب إنبى: احتراف «قفشة» أفضل من القطبين

– الدستورية العليا: تأييد عقوبة تلقى أموال لتوظيفها

– استشكال للتأمينات على حكم أحقية أصحاب المعاشات فى 80% من 5 علاوات

– وزير التموين: إعادة النظر فى توزيع الدعم التموينى لمصلحة الأكثر احتياجا

– استمرار «أوبر وكريم» لحين الفصل من الإدارية العليا

الاخبار:

– الرئيس يكلف وزير الكهرباء ببحث الربط المشترك مع السودان

– 3 مليارات دولار استثمارات صينية بالعاصمة الإدارية الجديدة

– وزيرة السياحة: علامة تجارية للمنتج السياحي المصري قريباً

– اتفاق ثلاثى جديد حول سد النهضة 5 مايو القادم

– إسماعيل يبحث مع العصار تطوير المنتج المحلي وخلق فرص عمل

– وزير الداخلية في الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة