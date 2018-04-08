أخبار مصر - الاحد 8 ابريل 2018

– إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين
– بكين وواشنطن تتبارزان بحشود عسكرية في «البحر الجنوبي»

 

الاتحاد

– اختتام المرحلة الثانية من مناورات «درع الخليج المشترك 1»

– إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين

– المعارضة القطرية: قانون تميم للخدمة الوطنية يستهدف الشرفاء

– احتجاجات في لندن تنديداً بالمجازر الإسرائيلية

– ضبط خلية «داعشية» في الموصل

– الشرطة الألمانية تحدد هوية ضحايا حادث مونستر

– 700 حالة اختناق باستهداف دوما بالغازات السامة

– قناة «سلوى» المائية تغرق قطر في «دوامة» العزلة

الخليج

– سياسات «الحمدين» تغرق القطريين في الديون

– «إسرائيل» تمنع إدخال إطارات السيارات إلى غزة

– منظمة التحرير: مخططات استيطانية لالتهام القدس بغطاء أمريكي

– وزير بريطاني يلمح إلى تورط بلاده في دعم إرهابيين ضد القذافي

– هجوم إلكتروني يستهدف «إسرائيل»

– الحزب الحاكم في الجزائر يطالب بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة

– جوبا تنفي تقديمها دعماً لمتمردين لإسقاط نظام الخرطوم

– بكين وواشنطن تتبارزان بحشود عسكرية في «البحر الجنوبي»

– شركة طيران متورطة في جلب مرتزقة روس إلى سوريا

 