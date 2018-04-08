القاهرة - أخبار مصر

أكد الدكتور “محمد الجندي”، الخبير في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس منظمة أمن المعلومات في مصر، إنه من المستحيل حجب ألعاب الموت في القرن الـ21، لأن الإنترنت من الممكن أن يكون الوسيلة الأهم للتعلم، وفي نفس الوقت، يكون وسيلة تحيل البشرية إلى مجموعة من الحمقى.

وأضاف “الجندي”، خلال حواره، ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، أنه يجب على الدولة شن حملة توعية بمخاطر الإنترنت من خلال إنشاء مناهج للطلاب في المدارس.

وأشار إلى أننا في مصر ليس لدينا في المدارس ما يسمى بـ”كيفية التعامل مع المعلومات”، موضحًا أن الآن كثر الكلام والحديث في وسائل الإعلام عن ألعاب الموت، التي دخلت كل بيت، وانتشار المعلومات عنها، وكلنا الآن قد عرفناها، فهل حاول أحد أن يتكلم عن التوعية والحذر من مخاطر هذه الألعاب؟!.، بحسب وسائل اعلام محلية.